Regeringen sætter finansiering af nærhospitaler på pause

Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til avisen.

- Det her handler ikke om, at der ikke skal være nærhospitaler. Det handler om, at vi skal sørge for at tænke etablering af nærhospitaler sammen med fremtidens organisering af vores sundhedsvæsen.

- Alt andet vil være uansvarligt, lyder det fra ministeren.

Det var daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S), som sidste år præsenterede en bred politisk aftale om en sundhedsreform, hvori planerne om nærhospitalerne indgik.