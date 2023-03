Fra sit ministerkontor på 6. sal i Udenrigsministeriet tæller Lars Løkke Rasmussen månederne med sine fingre.

Han når til otte.

Det er kun otte måneder siden, at han på grundlovsdag 2022 fra en idrætshal i Vejle stiftede Moderaterne og formaliserede sin fortælling om behovet for et opbrud fra midten af dansk politik,