»Ja, vi overvejer flere forskellige elementer og er i en meget, meget tæt dialog med vores allierede omkring det.«

Partier vil donere F-16

I Folketinget mener flere partier dog, at Danmark bør følge Polens eksempel og donere danske F-16-fly.

»Det synes jeg, vi skal. Det ville være et meget vigtigt våben for Ukraine at kunne forsvare sit land med,« siger Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for De Konservative.

Han vil endnu ikke lægge sig fast på detaljerne om hvornår- og hvor mange kampfly, Danmark i givet fald skal overdrage.

Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach, opfordrer regeringen til at lave en plan for en donation:

»Først træning af piloter herhjemme, og når vi selv får F-35, skal vores F-16 løbende overdrages til frihedskampen i Ukraine,« skriver han på Twitter.