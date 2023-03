Polen sender kampfly til Ukraine

Polen sender som den første nation kampfly til Ukraine.

Det siger Polens præsident, Andrzej Duda, der på et pressemøde torsdag annoncerede, at Polen vil sende mindst fire MiG-29 kampfly til Ukraine i løbet af de kommende dage. Det skriver The Guardian.

»For det første vil vi bogstaveligt talt inden for de næste par dage aflevere, så vidt jeg husker, fire fly til Ukraine i fuld funktionsdygtig stand. Resten er ved at blive klargjort og serviceret.« siger Andrej Duda.