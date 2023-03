Mor til tvillinger og trillinger: Det er en kæmpe opgave

- Det er til at ryste på hovedet over, at man gav ekstra barsel til forældre, der får trillinger eller firlinger, når forskning i risici bygger på tvillingeforskning. At få to små mennesker på én gang er en kæmpe opgave.

Hun henviser til, at tvillingeforældre eksempelvis har forsøget risiko for stress og angst, ligesom risikoen for skilsmisse er højere end blandt forældre, der får et barn.

- Mange tvillingeforældre føler sig utilstrækkelige, fordi de ikke har den samme tid, som andre forældre. Det ville være en stor hjælp, hvis manden eller partneren fik mulighed for at være hjemme længere tid, så der var to sæt hænder.

- Jeg ved på egen krop, hvordan hårdt det er. Jeg fik stress, siger Michella Meier-Morsi, der er kendt fra DR-programmet ”Tillykke, I skal have trillinger”.