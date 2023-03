På en afsides ferieø skrev Vermund, at hun aldrig ville vende hjem: Et døgn senere stod hun i »en helt surrealistisk situation«

10/03/2023 KL. 19:21

Han kører i Hyundai og bor i et parcelhus, men krævede ud af det blå en løn, der efter alt at dømme ville gøre ham til Danmarks bedst betalte partileder. Torsdag aften ekskluderede Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen – kilder i partiet undrer sig over de høje lønkrav.