Rohde slutter cirklen: Har meldt sig ind i Venstre igen

Jens Rohde beholdt sin plads i Folketinget. Her var han løsgænger i et par måneder. Herefter kunne Jens Rohde træde frem som medlem af Kristendemokraterne og partiets eneste repræsentant i Folketinget.

I lidt over et år tegnede han sammen med den daværende formand, Isabella Arendt, partiet i medierne.

I august 2022 skiltes Rohde og Kristendemokraternes veje. Denne gang pegede Rohde på uenigheder om retten til abort og homoseksuelles rettigheder som årsag til bruddet.

Partiløs genopstillede Jens Rohde ikke ved folketingsvalget i efteråret.

Til Viborg Folkeblad fortæller han, at han i januar meldte sig ind i Venstre igen.

- Jeg har altid haft et følelsesmæssigt forhold til Venstre, men partiet har været umuligt for mig at være i, så længe Venstre har bekendt sig til at skulle lave magtudøvelse med den yderste højrefløj, siger han til avisen.