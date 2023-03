08/03/2023 KL. 18:16

For abonnenter

Teater mener, at Jon Stephensen skal betale for ødelagte malerier: Var til stede, da de blev taget ned

Konflikten mellem Aveny-T og Jon Stephensen (M) får nu tilføjet endnu et kapitel. Teatret kræver, at han betaler op imod en halv million kroner, hvis det taber en sag om to beskadigede malerier, som Jon Stephensen uden om bestyrelsen lånte kort før sin fyring.