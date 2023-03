»Hvis det er sandt, så kan man jo ikke blive i politik. Det er svært at forestille sig, fordi så er det jo dybt alvorligt. Men det synes jeg bare ikke er mit … det ville jeg sige som politisk analytiker uanset hvad, for det må man jo ikke, hvis man er folketingsmedlem,« siger Jacob Mark i podcasten.

Han understreger, at han ikke ved, om anklagen om den forfalskede underskrift er sand.

»Jeg håber jo først og fremmest, at det ikke er rigtigt,« siger han.

»Jeg ønsker ikke for nogen af mine kollegaer, at man skal have lavet sådan noget rod,« tilføjer Jacob Mark og kalder sagen »rigtig træls« for Jon Stephensen personligt og for Moderaterne.