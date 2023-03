Jon Stephensen selv benægter at have forfalsket underskriften og siger, at han ikke kan genkende beskrivelserne i TV 2-artiklen.

Men hvad kommer sagen til at betyde for ham som politiker – og hvad med hans parti, Moderaterne? Hvordan kan man som parti overhovedet håndtere den slags sager?

Det kan du blive klogere på i dagens udgave af Jyllands-Postens politiske podcast, ”Under Gulvtæppet”, hvor JP’s politisk analytiker Niels Thulesen Dahl og gæste-analytiker Jacob Mark fra SF vender sagen.

Du kan også høre mere om SF’s forhold til den nye flertalsregering og Jacob Marks bud på, hvordan det kommer til at gå med forhandlingerne om uddannelsesreformen, som regeringen fremlagde sit forslag til i sidste uge.