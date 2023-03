Jon Stephensen varsler flere sager om sig selv

men de seneste uger har flere medier bragt artikler om baggrunden for Jon Stephensen fyring fra teateret Aveny-T.

Jon Stephensen blev afskediget i maj sidste år, da bestyrelsen for Aveny-T havde mistet tilliden til ham. Et halvt år senere blev han valgt ind i Folketinget for Moderaterne.

Bestyrelsesformand for Aveny-T Henning Dyremose stod i februar frem og fortalte, at fyringen af Stephensen skyldtes, at den daværende teaterchef havde forfalsket en underskrift.

Det er en påstand, som Stephensen har afvist gentagne gange.

I opslaget på Facebook erkender Jon Stephensen, at han i sin tid som teaterchef kan have begået fejl.

- Jeg har været teaterchef i 22 år. Det er mange forestillinger og næsten dagligt med de helt specielle udfordringer, der hører med til at drive et teater, skriver Jon Stephensen.