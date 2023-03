07/03/2023 KL. 19:25

For abonnenter

Regeringen vil hæve straffen for knivoverfald, men er stødt ind i en alvorlig udfordring

Politikere reagerer på en bølge af knivoverfald, der så sent som mandag aften kostede to teenagere livet. Justitsministeren vil hæve straffen, men samtidig er der dukket et alvorligt spørgsmål op. Hvor skal de indsatte være?