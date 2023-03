Flertal er igen enigt om finansiering af fængsler og personale

Regeringspartiet Venstre var ikke med i den oprindelige aftale. Det var Moderaterne heller ikke, da partiet ikke var en del af Folketinget.

Med aftalen blev der afsat cirka fire milliarder kroner til nye initiativer.

Omkring 200 millioner kroner fra 2023 og frem blev hentet ved at lægge moms på salg af tv-abonnementer.

Skatteministeriet har argumenteret for, at det er nødvendigt at pålægge kulturlivet moms, når kunsten ikke formidles af kunstneren selv, for at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med regler i EU.

Men det såede en redegørelse, som Folketingets skatteudvalg havde bestilt fra advokathuset Gorrissen Federspiel, tvivl om. Og derfor ville De Konservative og Dansk Folkeparti ikke være med alligevel.