Planen var flere fængselsbetjente og ikke mindst plads til alle landets fanger, men et aktuelt blik ind i fængslerne viser flere indsatte, der må dele små enmandsceller, og værksteder, der bliver udstyret med madrasser for at få plads nok.

I et nyt svar til Folketingets Retsudvalg står det klart, at Kriminalforsorgen forventer, at trængslerne i fængslerne forværres i 2023, og nu råber fængselspersonalet nok en gang op.