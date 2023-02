De Radikale har bestemt sig: Store bededag skal ofres

»Derfor vil Radikale Venstre stemme for lovforslaget med forventning om at blive inddraget i anvendelsen af det nye økonomiske råderum, som reformen skaber. Her vil Radikale Venstre arbejde for, at provenuet både kommer til at bidrage til de nuværende generationers sikkerhed, til stærkere klimahandling og til bedre muligheder for fremtidens børn, skoler og uddannelser.«

Regeringen har dog tidligere koblet provenuet rent sammen med Forsvaret.

Afstemningen hvor Radikale Venstre, sammen med resten af folketingspartierne, skal afgive deres stemme i forhold til afskaffelsen af store bededag, finder sted tirsdag d. 28. februar 2023.