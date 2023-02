SF, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige meddelte tidligere lørdag, at de vil dukke op med samtlige deres 49 folketingsmedlemmer, når der skal stemmes om afskaffelsen af store bededag i Folketingssalen i den kommende uge.

Det indebærer, at regeringspartierne er nødt til at møde tilsvarende talstærkt op. Og at man vil kunne se, præcis hvilke medlemmer der stemmer ja og nej til forslaget.

Normalt bruger Folketinget clearing, når der skal stemmes.

Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan dermed bruge tiden på andet arbejde.