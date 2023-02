- Vi er fortsat af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn. Jeg har indtil nu ikke udtalt mig om de konkrete årsager til fyring og bortvisning, men når Stephensen udtaler sig i strid med sandheden, så må jeg nødvendigvis reagere, sagde Henning Dyremose.

Det er på den baggrund, at Jon Stephensen, som i november blev valgt til Folketinget for Moderaterne, nu indstævner Henning Dyremose for retten.

- Der er fremsat en påstand, som går - uden forbehold - på et kriminelt forhold. Det er ikke rigtigt, og derfor bliver der anlagt en injuriesag, siger Bjarke Vejby.

Advokaten fortæller til Ekstra Bladet, at Henning Dyremose påstår, at Jon Stephensen skulle have forfalsket DBU’s kommunikationschefs, Jakob Høyers, underskrift på et dokument. Det afviser Stephensen.