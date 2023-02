Anklagerne mod den daværende S-regering var voldsomme.

Sigtelsen mod Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen for at have røbet statshemmeligheder lugtede af et politisk motiveret hævntogt mod en højtprofileret modstander orkestreret af socialdemokratiske topministre.

Sådan lød i hvert fald de udokumenterede angreb fra flere blå partier, da regeringen i maj sidste år ville følge Rigsadvokatens ønske om at stille Claus Hjort Frederiksen for retten i den såkaldte FE-sag.