Ifølge Jakob Ellemann-Jensen haster det med en afklaring. Det er »uværdigt for en retsstat« at have sådan en sag hængende, sagde han.

»Efterforskningen er afsluttet. Alligevel er det som om, der ikke rigtig sker noget. Der er brug for at få en afklaring i den her sag. Der må være en grænse for, hvor længe et medlem af Folketinget kan have en så alvorlig anklage hængende over hovedet. En anklage som sværter hans gode navn og rygte til – både herhjemme og i udlandet,« sagde Ellemann.