SF vil kriminalisere krigsforbrydelser i dansk lov

Der findes allerede Den Internationale Straffedomstol. Den kan retsforfølge personer for at have begået krigsforbrydelser.

Karina Lorentzen siger dog, at den primært tager sig af højt rangerende personer. Så der kan blive behov for, at eksempelvis Danmark retsforfølger soldater af lavere rang.

Der er ikke noget fyldestgørende overblik over, hvor mange personer mistænkt for at have begået krigsforbrydelser, der har befundet sig i Danmark, eller hvor mange ofre, der har været eller er i landet.

Men justitsminister Peter Hummelgaard (S) har netop sendt et svar til Retsudvalget, hvor han fortæller om to sager.

Ministeren har hentet oplysninger hos National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) under Rigspolitiet, der kan berette om, at en person har anmeldt et overfald fra en russisk soldat samt indespærring i forbindelse med krigen i Ukraine.