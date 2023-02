Ny næstformand i Nye Borgerlige undskylder kommentarer på Facebook

- Pøblen får ikke saltvand. Det er forbeholdt politiker-skuespillerne, der har behov for at promovere, at de har taget sprøjten, skrev Henriette Ergemann videre på Facebook.

I sit opslag torsdag på Facebook uddyber hun ikke, hvilke kommentarer der har været uhensigtsmæssige.

- Da jeg valgte at melde mig ind i Nye Borgerlige, skyldtes det, at partiet turde at sige fra over for regeringens overforsigtighedsprincip.

- Men min corona-kritik betyder ikke, at jeg er konspirationsteoretiker, som nogle har kaldt mig, efter at medierne de seneste dage har gravet nogle meget uhensigtsmæssige kommentarer frem, som jeg for år tilbage skrev på sociale medier.

- Der er indberettet mange formodede bivirkninger fra folk, og de fortjener at blive hørt. Men nej, jeg tror ikke, at befolkningen med vaccinen har fået skudt 5G-chips ind i armen, skriver Henriette Ergemann i sit opslag.