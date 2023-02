Regeringen uklar i mælet om hjælp til fattige indvandrerfamilier

Mens Moderaterne, det ene af de tre regeringspartier, mener, at det er naturligt at fattige indvandrerfamilier skal have del i en pulje på 300 millioner kroner, vil hverken Venstre eller Socialdemokratiet sige klart ja eller nej.

Det skriver DR Nyheder.

- Der er sandsynligvis en overrepræsentation af familier med anden etnisk baggrund, og hvis det er dem, der har det største behov, så er det helt naturligt, at det er dem, vi giver hjælpen til, siger Moderaternes finansordfører, Henrik Frandsen.