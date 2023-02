Vurderingerne i notatet bygger på tal og beregninger fra 2012.

Fremlæggelsen af notatet for Folketinget fik straks Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, til at kalde finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd.

- Det er stærkt kritisabelt, at regeringen har tilbageholdt disse oplysninger. Folketinget har skullet forholde sig til en førstebehandling af lovforslaget uden at kende til et datagrundlag, der viser, at de markant overvurderer effekten. Det er et kæmpe demokratisk problem, siger Pelle Dragsted til Jyllands-Posten.

Men ifølge Benny Engelbrecht er Enhedslisten kritik udtryk for politik.

- Jeg må indrømme, at lige i den her sammenhæng får jeg endnu mere det indtryk, at det her er mere et bevidst ønske fra Enhedslisten om at så tvivl frem for at skabe forståelse, siger han.