Partifælle afløser Søren Gade som kommitteret for Hjemmeværnet

En Venstre-mand afløser en anden som kommitteret for Hjemmeværnet.

Forsvarsministeriet oplyser torsdag aften på sin hjemmeside, at folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) bliver kommitteret for Hjemmeværnet.

Den kommitterede for Hjemmeværnet er politisk udpeget.

Torsten Schack Pedersen kommer sammen med chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, til at udgøre hjemmeværnsledelsen, som over for forsvarsministeren er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.