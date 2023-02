Historierne om Jon Stephensen er langtfra den eneste møgsag, der har ramt Moderaternes folketingsmedlemmer.

Andre har ryddet overskrifter for ikke at betale deres skat, for at fiske klienter i udlændingesager eller for at have fejlslagne startups på cv’et.

Her er et overblik:

Serieiværksætter afsløret