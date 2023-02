JP's politiske analytiker: Ellemanns orlov lægger endnu mere pres på Venstre

Danmarks forsvarsminister og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har sygemeldt sig som følge af det ildebefindende, han fik i sidste uge. Det skriver han mandag aften i en Facebook-opdatering.

»Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke