Han anfører, at beslutningen kommer som følge af råd fra lægen.

»Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til. Konklusionen er derfor, at jeg, efter råd fra min læge, bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov. Og så vender jeg tilbage, når jeg er klar,« skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Han skriver desuden, at økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) vil tiltræde som fungerende forsvarsminister, da han »kender forsvarsområdet rigtig godt fra sin tid som forsvarsordfører«. Troels Lund Poulsen vil derfor fortsætte med at arbejde på et nyt forsvarsudspil, som regeringen vil præsentere hen på foråret, skriver Jakob Ellemann-Jensen.