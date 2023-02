Det er velkendt, at statsminister Mette Frederiksen ikke er bleg for at betræde nyt politisk land.

Det fik alle at se med stor tydelighed under coronakrisen. Det har alle kunnet se i løbet af det seneste år, hvor hun pludselig gik til valg på en bred regering ind over midten, og hvor hun endte med at slå pjalterne sammen med sine gamle ærkefjender, Lars Løkke Rasmussen (M) og Jakob Ellemann-Jensen (V).