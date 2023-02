Regeringen beskyldes for at bryde løfte om skattestop

- Den politik, regeringen har lagt frem, betyder samlet set, at skatter og afgifter sættes betragteligt ned, siger han i en skriftlig kommentar.

Det er dog op til en politisk forhandling blandt Folketingets partier at bestemme, hvordan pengene føres tilbage til forbrugerne, hvilket kunne ske på en måde, så det var i tråd med skattestoppet.

Venstre mener, at partiet står ved skattestoppet.

- Vi står naturligvis ved skattestoppet og vil lette skatten med milliarder for både danskere og danske virksomheder. EU har så - før SVM-regeringen blev dannet - pålagt Danmark at indføre et indtægtsloft og et solidaritetsbidrag.

- Samtidig er der en række bindinger fra EU., i forhold til hvad provenuet fra de tiltag må bruges til - og hvad det ikke må bruges til, siger skatteordfører Jan E. Jørgensen (V) i en skriftlig kommentar.

Hos den borgerlig liberale tænketank Cepos mener cheføkonom Mads Lundby Hansen, at regeringen bryder sit løfte ved første lejlighed. Og afviser skatteordførerens påstand.

- Ifølge Skatteministeriet kan provenuet fra skattestigningerne blandt andet gå til tiltag, der kan afhjælpe konsekvenserne af høje elpriser for elforbrugerne.

- Lavere elafgifter sænker elpriserne, så derfor ser jeg intet til hinder for at regeringen for eksempel sænker elafgiften og dermed overholder sit skattestop, siger Mads Lundby Hansen.