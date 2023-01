Radikale i kovending: Stemmer for at afskaffe egen aftale

For på den måde kan partiet være med til at forpligte regeringen til at arbejde på en ny løsning på området. Det siger undervisningsordfører Lotte Rod.

- Vi kunne sådan set stemme både for eller imod. Ved at stemme for i dag håber jeg, at vi kan være den konstruktive stemme, der holder regeringen i ørerne, så der bliver fundet en ny løsning.

- For det er stadig vigtigt for Radikale Venstre, at vi får blandede gymnasier, siger Lotte Rod.

Spørgsmål: Forpligter det regeringen til at inddrage jer mere i forhandlingerne om en ny aftale end andre partier, når I stemmer for i dag?