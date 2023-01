Artilleri fra Israel: »Den danske stat sender et uheldigt signal til erhvervslivet«

Et flertal af Folketingets partier blev i torsdag enig om at købe artilleri-systemer for 1,7 mia. kr. fra det israelske selskab Elbit. Det sker for at opgradere Forsvaret efter at have truffet beslutning om at donere 19 artilleripjecer til Ukraines kamp mod Rusland.

Enhedslisten er dog uforstående overfor den aftale: