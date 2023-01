Nye regnemodeller skal sikre plads til klimaet i økonomisk politik

Det er blandt andet i Finansministeriet.

- Det vil forhåbentligt gøre det nemmere for dem at samordne deres politik og indsatser. Så det bliver nemmere at sammentænke den økonomiske politik med klima- og miljøpolitikken, siger Peter Birch Sørensen.

Allerede i 2019 sagde Socialdemokratiet, at det mente, at Grøn Reform skulle i brug, når den var færdig. Begrundelsen var for lidt fokus på klimaet i Finansministeriets regnestykker.

Peter Birch Sørensen håber, at Grøn Reform kan betyde, at hensyn til klimaet og miljøet kan indgå mere systematisk i den økonomiske politik.