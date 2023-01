Trods formandsstop får Vermund fremtrædende rolle i Nye Borgerlige

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde håbet, at jeg skulle lave lidt mindre, da jeg tog beslutningen om at trække mig tilbage som formand, siger Pernille Vermund.

- Nu er situationen den, at vi er fire i folketingsgruppen, og derfor har jeg også sagt til de andre, at nu kommer det til at være fuld skrald fra os alle.

Pernille Vermund meddelte 10. januar, at hun stopper som formand for det parti, hun er medstifter af. I stedet er det folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen, der overtager formandsposten 7. februar på en ekstraordinær generalforsamling.