Ellemann vil have værnepligt - men Socialdemokratiet tøver

- Ledelsen skal måles og vejes på, om de leverer et dansk forsvar med bedre ligestilling. Det gør vi også i de store danske virksomheder, siger Kollerup.

- Det mener jeg, er en mere moderne måde at gå til ligestillingsudfordringen i Forsvaret på, men jeg anerkender, at der er andre partier i Folketinget, som ønsker kvindelig værnepligt, og det må vi jo så tage en diskussion af.

- Jeg vil ikke afvise noget, men jeg tror mere på andre værktøjer, siger Kollerup.

Meldingen fra Kollerup kommer, efter at Ellemann-Jensen i programmet ”Lippert” på TV 2 News onsdag udtalte, at han vil have værnepligt for kvinder.

I dag bliver alle mænd indkaldt til forsvarets dag, der tidligere hed session, når de fylder 18. Kvinder bliver inviteret. Men for dem er det frivilligt.