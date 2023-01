NB-top indrømmer mulig eksklusion af Mikkel Bjørn - men ikke nu

Peter Seier Christensen, som var med til at stifte Nye Borgerlige og er en del af folketingsgruppen, siger, at folketingsmedlem Mikkel Bjørn ikke blev truet med eksklusion her og nu, men at det kunne være en mulighed i fremtiden.

- Det vi talte om var, at hvis Lars Boje blev valgt som formand, og han så på et senere tidspunkt ikke kunne bakke op om formandskabet, så kunne det selvfølgelig være en mulighed, siger Peter Seier Christensen efter et gruppemøde.