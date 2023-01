Messerschmidt: Mikkel Bjørn har DF's DNA tatoveret i hjertet

Dansk Folkeparti tager imod Mikkel Bjørn med åbne arme, efter at sidstnævnte tirsdag har meddelt, at han forlader Nye Borgerlige for at slutte sig til DF.

Det gør partiet ifølge partiformand Morten Messerschmidt, fordi hans politiske værdier harmonerer med DF.

- Politisk har Mikkel Bjørn gud, konge og fædreland tatoveret i hjertet. Det er Dansk Folkepartis DNA, så derfor vil han føle sig rigtig godt tilpas hos os, siger Morten Messerschmidt.