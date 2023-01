Mikkel Bjørn forlader Nye Borgerlige og melder sig ind i DF

Videre anklager han Nye Borgerliges sekretariatschef for på et møde for en uge siden at lufte muligheden for ekskludering, hvis Mikkel Bjørn ikke bakkede op om Lars Boje Mathiesens formandskandidatur.

- Det endte med, at sekretariatschefen – med efterfølgende opbakning fra Lars Boje – meddelte mig, at hvis jeg ikke inden for to timer vendte tilbage med en besked om utvetydig opbakning til Lars Boje Mathiesen som formand – så var det en mulighed, at jeg blev ekskluderet fra både gruppen og partiet, skriver Mikkel Bjørn.

Mødet blev afholdt, inden Lars Boje Mathiesen meldte sig som formandskandidat onsdag ifølge Mikkel Bjørn.

Mikkel Bjørn fik dog efterfølgende en undskyldning fra sekretariatschef Lars Eldrup ”på Pernilles (Vermund, red.) anledning, da hun blev bekendt med situationen”.