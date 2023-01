Tidligere CD-formand om nyt parti: Det bryder jeg mig ikke om

- Jeg tror, at de skal gøre sig meget umage, hvis de skal efterligne min far, skal jeg hilse at sige, siger Mimi Jakobsen, som endnu ikke er blevet kontaktet af Peter Hjorth.

Det er dog Peter Hjorths plan, at han snart vil tage kontakt til Mimi Jakobsen for at få hendes kommentar til, at han bruger navnet Centrum Demokraterne.

- Jeg har ikke noget at tale med ham om, lyder det umiddelbart fra Mimi Jacobsen, som dog efterfølgende siger, at hun naturligvis vil tale med Peter Hjorth, hvis han kontakter hende.

- Jeg taler med folk, som vil tale med mig, men jeg kan bare slet ikke se, at det har nogen gang på jorden, siger hun.

Det nye Centrum Demokraterne har en række mærkesager, som blandt andet er bedre vilkår for bolig- og bilejere.