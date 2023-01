Partinavnet Centrum Demokraterne er genoplivet: Vil i regering

Senere blev partiet overtaget af Mimi Jacobsen, datter af Erhard Jacobsen, men i 2001 opnåede partiet ikke genvalg til Folketinget, og i 2008 blev partiet nedlagt.

Peter Hjorth fortæller, at han endnu ikke har talt med personer fra det oprindelige parti.

- En af dem, vi skal til at kontakte nu, er Mimi Jacobsen. Hende vil jeg helt sikkert gerne tale med og have hendes kommentar til det her, siger Hjorth.

- Også når vi nu ligger tæt på det gamle, originale CD og hendes far, Erhard Jacobsen, så vil jeg gerne lige vende det med hende.

Det nye Centrum Demokraterne har høje ambitioner og er allerede gået i gang med at indsamle vælgererklæringer, så partiet kan blive opstillet ved næste folketingsvalg.