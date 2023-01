Fagforeningsbossen afviser, at det var let at hacke FH’s underskriftindsamling.

- Hvor nemt tror du, at det er at hacke både banker og os? De kan hacke, hvad de vil. Der må man bare sige. Det er smadderærgerligt. Og det er lige så ærgerligt for os, som det var for bankerne i sidste uge.

- Vi er oppe at køre.

- Vi har fjernet dem, som kom fra samme IP-adresser. Så det er rene underskrifter, der er nu, siger Risgaard.

Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne besluttede i forbindelse med regeringsforhandlingerne, at de ville afskaffe en helligdag for at tilvejebringe midler til at fremrykke investeringer i forsvar.

Målet er at nå Nato-målsætningen om at bruge to procent af landets bruttonationalprodukt (bnp) på forsvar i 2030 i stedet for som tidligere aftalt i 2033.