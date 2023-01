Nyvalgt overvejer at gå efter formandspost i Nye Borgerlige

I udvalget sidder medlemmer fra Folketingets politiske partier. De stemmer i fortrolighed.

Hvorvidt Mikkel Bjørn vil tage højde for, om en ansøger om statsborgerskab kommer fra et land med overvejende muslimsk befolkning, har han tidligere sagt:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har markant dårligere erfaring med at give statsborgerskab til folk fra islamiske lande, end vi har med andre lande. Det skal ikke være nogen hemmelighed.

Mikkel Bjørn har tidligere også kaldt det muslimske hovedtørklæde for ”torturredskab” og i november sagde han i en tale på partiets årsmøde, at ”friheden og fædrelandet skal generobres og gives tilbage til danskerne”.

For præcis en uge siden meddelte Pernille Vermund, at hun ikke længere skal være formand for Nye Borgerlige. Det skyldes, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Hun har været formand for partiet siden dets stiftelse i 2015.