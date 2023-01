Statsrevisorerne retter også kritik mod den overordnede økonomistyring i Forsvarsministeriet, som ikke har ”levet op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring”.

- Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har tilrettelagt en økonomistyring, der gør ministeriet i stand til at redegøre for, om forligsmidlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål og effektiviseringer, som er forudsat i forsvarsforliget 2018-2023, lyder det i beretningen.

Den kritisable økonomistyring kan have betydning for målet om at øge forsvarsudgifterne.

- Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forsinkelser i materielinvesteringer kan have negative konsekvenser for Forsvarets operative kapaciteter og for Danmarks mål om at øge forsvarsudgifternes andel til to procent af bnp i 2033, lyder det videre.

Jakob Ellemann-Jensen (V) har været forsvarsminister siden regeringsdannelsen i december og lover bedring.

- Jeg ser på Rigsrevisionens kritik med stor alvor. For der skal selvfølgelig være fuldstændig vished om, hvordan vi i Forsvarsministeriet efterlever de målsætninger for Forsvaret, som vi har besluttet politisk, siger han i en skriftlig kommentar.

Rigsrevisionen begyndte selv på en undersøgelse, da det stod klart, at brigaden ikke ville stå klar. Grundet regeringsdannelsen bliver kritikken først offentliggjort nu.

De 19 caesar-haubitser er også særdeles forsinket og skulle have været klar i 2019. Ukraine har dog bedt om nogle af dem til at bekæmpe Rusland, hvilket ville medføre yderligere forsinkelser af 1. brigade.