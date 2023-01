PFAS fundet i folketingsmedlems badesø - partier kræver udvidet undersøgelse

Magnus Heunicke siger til TV 2, at regeringen vil arbejde for et forbud af PFAS på EU-plan.

I regeringsgrundlaget står det også, at der skal udarbejdes en national handlingsplan for at afværge, inddæmme og oprense forureningerne.

Her og nu vil man dog først færdiggøre det arbejde, der allerede pågår.

- Nu undersøger vores myndigheder det kød for at finde ud af, hvordan grænseværdierne er i de besætninger. Så snart de har færdiggjort de undersøgelser, vil vi selvfølgelig kommunikere dem og fortælle, hvad der er næste skridt, siger han til mediet.

Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Rasmus Jarlov skriver på Twitter, at PFAS også berører ham personligt.

- Det er et kæmpe problem. De har også lige fundet det i vores sø, så nu må vi hverken bade eller spise fiskene i den. Det virker til at være overalt, skriver han.