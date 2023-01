Løkke: Længe ventet våbensystem gør mest gavn i Ukraine

- Og det er jo et dilemma. For på den ene side skal vi bygge Forsvaret op. Det har vi jo også lovet Nato. Vi skal op på to procent, og vi skal stille en kampklar brigade, og derfor skal vi jo bruge de her våbensystemer, siger udenrigsministeren i interviewet.

- Og på den anden side er der jo krig i Ukraine, og det er jo også vores kamp, de kæmper. Hvis Putin vinder den der krig, så kommer det jo til at gå ud over hele Europa.

Tirsdag lød det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at han havde opfordret Nato-landene til først og fremmest at hjælpe Ukraine.

- Jeg har fortalt Nato-allierede, at hvis de bliver nødt til at vælge mellem at opfylde Natos retningslinjer for lagre og militære midler eller at støtte Ukraine, så er det vigtigst at støtte Ukraine, sagde Stoltenberg.