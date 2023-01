Garvet Venstre-politiker fik ikke genvalg og forlader politik helt

Kristian Pihl Lorentzen havde en række ordførerskaber i sin tid i Folketinget. Han var desuden medlem af Folketingets Præsidium, Folketingets ledelse, fra 2015 til 2019.

Mest kendt er han som sit partis mangeårige transportordfører. Kristian Pihl Lorentzen har asfalt i blodet og er kendt for sit store fokus på vejnettet. Derfor gik han på Christiansborg under tilnavnet Kristian ”Bil” Lorentzen eller asfaltbaronen.

Han har formentlig arvet sin store interesse for benzin og asfalt af sin far, som var formand for et asfaltsjak.

Den politiske karriere begyndte i 1993, hvor han blev medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune for Venstre.

Det blev til 12 år i kommunalbestyrelsen, inden Kristian Pihl Lorentzen i 2005 blev valgt til Folketinget, hvor han blev transportordfører året efter.