Siden Søren Gade (V) meddelte, at han beholder sin lønnede formandspost i Esbjerg Havn sideløbende med sit nye job som formand for Folketinget, har Venstre-manden forsvaret sig mod kritik om inhabilitet og dobbeltroller.

Folketingsformanden har forklaret, at han har gennemgået eventuelle habilitetsproblemer med en advokat, kolleger og bestyrelsen i Esbjerg Havn, hvoraf ingen så et problem i dobbeltrollen, og at Gade nok selv skulle vurdere, om han var inhabil, som han sagde til Jyllands-Posten, da han meddelte sin beslutning, som er stik mod sædvanlig praksis.