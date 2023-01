Så sent som torsdag middag holdt ordførere fra regeringspartierne Socialdemokratiet og Venstre fast i forsvarsfortællingen, da de var i P1 Debat. Blandt andet sagde Venstres Morten Dahlin, at der var et »desperat« behov for at øge forsvarsudgifterne.

Men så kom ændringen.

Den blev lanceret af beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der har til opgave at fremsætte lovforslaget om afskaffelsen af helligdagen.

Psykiatri, klima og ældrepleje

Torsdag kl. 15.11 kunne nyhedsbureauet Ritzau citere Halsboe-Jørgensen for, at »hvis vi eksempelvis vil investere pengene i psykiatrien, klima eller forsvaret, er vi også nødt til at skrue på de ting, der får nogle penge ind i kassen. Der er det at arbejde på en helligdag et af bidragene til at kunne alt det, vi gerne vil«.

Kort efter talte ministeren med TV 2 News og gentog her den nye forklaring om, at pengene fra store bededag også skal bruges til at betale for bedre psykiatri, børne- og ældrepleje og klimaforbedringer.

»Det er ikke lige populært alle steder. Men det er jo vejen til at få nogle penge ind på bordet, som vi kan bruge på forsvar, ja, men jo i det hele taget også til at give et løft de steder, hvor vi synes, der er behov for det,« sagde Ane Halsboe, der blev spurgt, om det så ikke bare var en ”pengemaskine”, regeringen havde fundet på.

»Jeg synes ikke, man kan kalde det en pengemaskine, at vi som regering laver nogle prioriteter og siger, at der er nogle ting, vi gerne vil gøre mere af. F.eks. forsvar i en svær tid, hvor vi er nødt til at leve op til de løfter, vi har givet til vores allierede i Nato om at bruge nogle flere penge. Men der er jo også andre ting, vi gerne vil med vores samfund. Vi vil gerne, at vi får en bedre psykiatri; vi vil gerne sætte ekstra skub på klima; vi vil gerne, at der kommer flere penge, når der kommer flere børn og ældre. Det kræver noget finansiering. Det kræver også, at vi prioriterer. Derfor er der flere kanaler til at skaffe penge. Det her er en af dem.«

I et kort telefoninterview spurgte Jyllands-Posten ministeren, om regeringen er gået helt væk fra det kryds til forsvaret, som har været linjen indtil nu.

»Nej, det er vi ikke. Men det er samtidig en del af en større økonomisk plan fra regeringens side, hvor vi meget ærligt siger, at der er nogle ting, vi gerne vil være mere ambitiøse på. Det er f.eks. et markant løft af forsvaret, hvor vi også fremrykker nogle ting – for mange penge! Det er også et løft af klimainvesteringer, af psykiatri, at vi sender flere penge med, når der kommer flere børn og unge. Og så videre. Og alt det tilsammen kræver, at der kommer nogle penge ind til bordet. Den her helligdag er en af kilderne til at få penge ind til bordet. Vi har sagt, at den bidrager til, at det bliver muligt blandt andet at lave et markant løft af forsvaret tidligere end ellers planlagt,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Oppositionen kritiserer, at regeringen nu vil bruge helligdagen til helt generelt at bringe »nogle penge ind til bordet«.

»Regeringen havde den her tykke, lige linje mellem fred i Europa og afskaffelsen af store bededag. Men det var trods alt for tykt, og nu er bluffet blevet afsløret. Derfor tror jeg, man nu forsøger at brede argumentationen ud for at sige, at det her skal redde psykiatrien og alt mulig andet også,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

»Det er en helt vildt uærlig form for politik. Da vi stadig var med i regeringsforhandlingerne og drøftede afskaffelse af helligdage på Marienborg, var det bestemt ikke for at finansiere forsvaret. Det blev ikke nævnt med et eneste ord. Det er så tydeligt, at det argument blev opfundet til lejligheden,« siger Mette Abildgaard, der mener, det er »bekymrende«, at regeringen skaffer finansiering på den måde.

»Man glemte jo at sige det før valget. Og hvis man ikke er villig til at lave de nødvendige reformer, der skal til, er det så en anden helligdag, der står for skud næste gang? Næste gang Mette Frederiksen holder nytårstale den 1. januar, har danskerne så været på arbejde nytårsdag for at tjene penge til nye klimatiltag? Jeg synes, det er et meget bemærkelsesværdigt skred,« siger Abildgaard.

Også Enhedslisten skyder hårdt mod den nye regeringsfortælling.

»Det her kryds om at skaffe penge til forsvaret har hele tiden været spin fra regeringens side. Det har mange danskere gennemskuet, og nu prøver regeringen så at finde på nye forklaringer for at stjæle en forårsfridag fra lønmodtagerne,« siger finansordfører Pelle Dragsted (EL).

»Det her viser, hvor smagløst det har været, at man har forsøgt at få gennemtvunget sit forslag om fridagstyveriet ved, at regeringen har talt om, at det handler om danskernes sikkerhed. Det synes jeg faktisk er en alt for alvorlig sag til at bruge i den slags spinkampagner for at retfærdiggøre sin politik, fordi man godt ved, den er upopulær. Det burde man have holdt sig for god til. Nu indrømmer de så, at pengene også skal gå til alt mulig andet, men det ændrer jo ikke på, at angrebet på vores ret til selv at disponere over vores tid er helt forkert,« siger Pelle Dragsted.

»Hvorfor er det lige præcis lønmodtagerne, der skal betale for det her? Hvorfor dropper de ikke f.eks. den lavere skat på virksomhedsarvinger eller fastholder skatten på ejendomsinvestorer. Hvorfor er det altid lønmodtagerne, der skal holde for?« siger Dragsted.

Jyllands-Posten har bedt statsminister Mette Frederiksen om at kommentere den nye argumentation. Hun har »ingen kommentarer«, oplyser ministeriet.

Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deltog fredag i uddelingen af den journalistiske hæderspris Cavlingprisen, hvor han holdt tale om vigtigheden af en kritisk presse og fremhævede, at politikerne i et demokrati har »brug for at blive stillet og i et vist omfang også svare på de kritiske spørgsmål, der er med til at skærpe vores argumenter og afsløre, når de ikke helt holder«.

På vej ud svarede han på, om han stadigvæk vil sige, at pengene fra store bededag skal bruges til forsvarsinvesteringer.

»Ja, det er jo hensigten.«

Jeg spørger, fordi beskæftigelsesministeren har sagt, at de også skal bruges til klima og psykiatri. Er du enig med hende i det?

»Hensigten med den her øvelse er først og fremmest at sikre, at vi har råd til at fremrykke vores 2 pct. målsætning med tre år. Det er det, der først og fremmest er formålet med det.«

Men »først og fremmest« siger du …

»Ja,« gentog Ellemann, mens han satte sig ind i sin bil.

Så pengene skal også bruges til andre ting. Hvorfor har I så indtil nu bare sagt, at de skal bruges til forsvaret?

»Jeg er simpelthen nødt til at stikke af. Jeg er allerede et kvarter forsinket,« svarede Ellemann, inden bildøren blev lukket.