Notat: EL-borgmester er inhabil i sager om Christiania

Opførelsen af boligerne er en del af en aftale mellem staten og fristaden.

Line Barfod forklarede dengang, at hun selv havde arbejdet som advokat for Fonden Fristaden Christiania, og at hendes datter nu gjorde det samme.

Det er netop datterens nuværende arbejde som advokat for Christiania, der gør, at Teknik- og Miljøforvaltningen har erklæret Line Barfod for inhabil i sager, der omhandler Christiania.

Hun forlod 19. december sidste år et møde i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune under et punkt om at forlænge en partnerskabsaftale om byfornyelse på Christiania, netop fordi hun var inhabil.

Også Københavns Kommunes socialborgmester, Karina Vestergaard Madsen (EL), erklærede sig i september foreløbigt inhabil i sager om Christiania, da også hendes datter arbejder for advokatfirmaet, der repræsenterer Christiania.