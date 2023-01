Landets yngste minister nogensinde blev tv-vært

Frem for at svare på spørgsmålene ville hun hellere stille dem.

Efter knap 10 år i Folketinget stoppede socialdemokraten Lotte Bundsgaard sin politiske karriere i 2007 for i stedet at uddanne sig som journalist.

De 10 år i Folketinget var ellers ikke uden store begivenheder for Lotte Bundsgaard, hvor hun efter blot to år som folkevalgt på tinge i 2000 blev udnævnt som by- og boligminister og minister for ligestilling af statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S).