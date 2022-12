Anklager venter med beslutning om anke i Messerschmidt-sag

Centralt i sagen stod, om der blev holdt et EU-seminar på partiets sommergruppemøde i Skagen i 2015, som partiet havde fået EU-midler til.

Desuden var Messerschmidt og hans tidligere assistent tiltalt for at have fået en daværende sekretariatschef i partiet til at sætte sin underskrift på en kontrakt mellem hotellet i Skagen og Meld.

- Jeg ved ikke, om jeg er overrasket eller ikke overrasket. Vi er klar over, at det her var en mulighed. Sådan er det i straffesager. Det sker af og til, siger Rasmus Maar Hansen.

Efterforskningen om svindel med EU-midler blev indledt af EU’s antisvindelkontor, Olaf, i efteråret 2015. I 2019 videresendte Olaf en rapport til Bagmandspolitiet, som rejste tiltale.